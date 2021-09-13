Известные артисты умилили своих подписчиков архивными снимками

Как сообщает Politeka.net, в минувшее воскресенье прошел первый эфир телевизионного шоу "Танці з зірками", в котором выступили 14 звезд с партнерами. В визитной карточке звезды показали, как выглядели в детстве.

Кадры появились на странице проекта в Instagram.

Сейчас эти артисты и участники тв-шоу "Танці з зірками" – на пике славы, и вы обязательно должны увидеть, как же они выглядели в своем детстве. Некоторых можно узнать сразу, а в других трудно узнать их "взрослую версию".

На кадрах можно увидеть: танцующую Лиду Ли, серьезного Фагота, поющую Александру Зарицкую, милого Кадная, улыбчивого Станислава Горуну, счастливую Анастасию Оруджеву, златовласую Евгению Власову, хмурого Константина Войтенко, читающего стих Ивана Люленова, Ольгу Харлан на занятиях танцами, маленького Меловина в наушниках, Джамалу в вышиванке, Алексея Суровцева в коротких шортиках и щокастого Артура Логая.

Пользователи сети принялись комментировать снимки. Многие отметили, что не смогли бы узнать звезд на детских снимках: "Я бы никого не узнала", "Не узнала Войтенко. Все дети очень милые. Только Джа трудно назвать ребенком", "Какая милота) всех можно узнать, сразу видно - будущие звёздочки", "Важко впізнати, змінилися".

Напомним, известный певец признался в романе со своей партнершей по "Танцям з зірками".

Как Politeka писала, Горбунов объявил имена всех партнеров звездных участников "Танців з зірками".

Также Politeka рассказывала, Фагот и Артур Логай впервые засветили своих партнерш-красоток на "Танцях з зірками".