Участник "Танців з зірками" Фагот рассказал, что в прошлом у него были романтические отношения с партнершей по проекту

Как сообщает Politeka.net, известный хип-хоп исполнитель из группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) станцевал свой первый танец в новом сезоне "Танців з зірками". Он вместе со своей партнершей Катей исполнили на паркете фокстрот.

Примечательно, что в эфире шоу выяснилось, что у Фагота и его партнерши Екатерины Тришиной в прошлом были романтические отношения. Отношения пары завязались, когда Олег принимал участие в "Танцях з зірками" еще 12 лет назад. "Я не скрываю того, что нас с Катей много чего объединяет", - сказал Михайлюта. Историю о романтических отношениях с Фаготом в эфире проекта подтвердила и его партнерша Катя.

Отметим, что судьям танец пары понравился, хотя они и отметили, что техники Фаготу не хватает. Тем временем многократная участница и победительница "Танців з зірками" Илона Гвоздева раскритиковала фокстрот Фагота и Тришиной, оценив его в три балла из десяти.

Напомним, Фагот и Артур Логай впервые засветили своих партнерш-красоток на "Танцях з зірками": "Точно вас удивит".

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