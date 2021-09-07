Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук поразила выбором наряда

В этом году одну из ведущих популярного проекта, Тину Кароль, решили заменить, передает Politeka.net. Теперь программу вместе с Юрием Горбуновым ведет Иванна Онуфрийчук, которая начинала свою карьеру в качестве модели, а потом уже стала ведущей нескольких программ.

Известно, что Онуфрийчук в этом году вышла замуж за казахского бизнесмена Алмаза, который живет во Швейцарии.

Пятого сентября прошел премьерный показ пятого сезона шоу "Танці з зірками". Иванна Онуфрийчук появилась в фатиновом красном платье от Christian Dior из коллекции осень-зима 2021. Ее волосы были собраны в высокий хвост, а дополняли наряд серебряные сережки.

Интересно, что в таком же наряде ранее появлялась актриса из фильма "Исчезнувшая" Розамунд Пайк. В красном платье от Диор она посетила церемонию закрытия 74-го Каннского кинофестиваля. Наряд звезда дополнила светлыми туфлями с острым носком.

Отметим, Иванна Онуфрийчук до замены Тины Кароль несколько раз становилась приглашенной ведущей на балконе шоу "Танці з зірками".

Также девушка работала в программе о мужчинах "Без краватки".

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