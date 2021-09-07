Украинская актриса Анастасия Оруджова, звезда "Женского квартала", рассказала о проблеме с коленом
Как пишет Politeka.net, Анастасия Оруджова перед началом нового сезона "Танці з зірками" порвала связки. Об этом девушка рассказала в Инстаграм, где поделилась сторис. Красотка отметила, что ночью делала МРТ колена.
Но Анастасию это не остановило и она вышла на паркет, где танцевала с Денисом Самсоном, двукратным чемпионом Украины.
Украинцы сразу заметили проблемы Анастасии, комментируя танец девушки:
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"Видно,как Насте хочется танцевать и участвовать.. Надеюсь её травма с ножкой этому не повредит. У неё очень много обаяния,хотелось бы больше танца", "Народ, она с порванной связкой танцует, вы норм?", " Настя очень сильно переигрывает, к тому же, постановка на дне", "Если честно, то танцам не було".
А на новом сторис в Инстаграм Оруджова показала, кто помогает ей с коленом.
"Эти люди спасают мое колено, чтобы я смогла выйти на паркет", - написала Анастасия.
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