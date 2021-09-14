Фронтвумен группы KAZKA Александру Зарицкую застали врасплох в эфире шоу "Танці з зірками"

Песню KAZKA «Плакала» подпевает весь мир, но в свои 29-ть Зарицкая признается, что действительно иногда плачет. Неужели причина - неразделенная любовь? Именно этому чувству продюсеры "Танців" посвятили второй выпуск нового сезона.

Участники проекта попытались не только передать любовь в своих танцах, но и поделились личными историями. Зарицкая призналась, что ранее из-за комплексов по поводу лишнего веса у нее не было серьезных отношений, пока она в 22 года не влюбилась в своего лучшего друга. Парень, правда, тогда не разделил ее чувств и так и заявил, что не любит Сашу.

Каково же было удивление Зарицкой, когда ее бывший возлюбленный появился на большо экране с сообщением для нее. Парень признался, что до сих пор сожалеет, что у них ничего не сложилось.

"Саша, у нас с тобой действительно были близкие отношения и я жалею до сих пор, что мне не удалось их удержать", - обратился к Зарицкой экс-бойфренд.

Со своей стороны, солистка KAZKA призналась, что это обращение выбило ее из колеи: "Зачем вы это делаете?".

Напомним, что солистка KAZKA оказалась на полу с партнером по «Танцях з зірками», личные кадры: «Неужели это любовь?»

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