Зрителям "Танців з зірками" готовят необычный номер памяти легендарного Григория Чапкиса

Как сообщает Politeka.net, на проекте "Танці з зірками" зрителям готовят необычный номер, который будет посвящен легендарному хореографу Григорию Чапкису, который много раз был судьей танцевального шоу. Первые подробности о необычном эфире раскрыли на странице проекта в Instagram.

Сообщается, что номер памяти Чапкиса – это масштабная постановка, причем она будет удивительна не только любимыми танцами великого хореографа, но и его появлением на паркете с помощью спецэффектов. "Зрителей ждет впечатляющий номер. Благодаря специальным современным технологиям его снова можно будет увидеть на паркете", - говорится в сообщении на странице шоу.

Кроме того, продюсеры "Танців з зірками" приглашают украинских звезд, которые были участниками разных сезонов проекта, присоединится к этому необычному эфиру на честь Григория Чапкиса.

"Приглашаем звезд, которые были участниками предыдущих сезонов, провести этот эфир вместе с нами, поддержать пары в голдруме в течение прямого эфира и вернуться на паркет в память легенды!", - добавили в сообщении.

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