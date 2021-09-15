Украинский танцор Максим Чмерковский, эмигрировавший в США, десять лет не появлялся на родине

Сейчас 41-летняя звезда вернулся в Украину, чтобы принять участие в съемках шоу "Танці з зірками", где он заменил в судейском кресле покойного Григория Чапкиса.

Чмерковский последний раз надолго прилетал в Украину ради участия в первом "Холостяке", и было это в 2011 году. У Максима с его избранницей, Александрой Шульгиной, не сложились отношения и спустя месяц после финала он снова улетел в Америку, позднее женившись там на своей коллеге Пете Маргатройд. Четыре года назад у парочки родился сын Шай Александр.

Чмерковский признался ведущей "Світського життя" Кате Осадчей, что не привік надолго бросать семью, поэтому намерен после каждого эфира летать домой, передает Politeka.net.

Ведущая поинтересовалась у нового судьи "Танців", не думал ли он показать сыну с женой родную Одессу.

"Я не могу дождаться этого момента! Действительно, по-честному, очень хочу их привезти... Насчет Одессы - это мои корни, я никогда не стану американцем. Я продолжаю быть одесситом в Америке. В первую очередь, вырос в своей семье, а потом уже где-то на каком-то континенте. Поэтому мои корни в Одессе, я украинец, я этим очень горжусь и буду пытаться это внедрять сыну", - заявил Максим.

К слову, в США у Чмерковского своя сеть танцевальных школ, кроме того, он окончил актерскую школу и начал делать первые шаги в сторону Голливуда (переехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и снялся в эпизодической роли в сериале "Почему женщины убивают").

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