Максим Чмерковский, заменивший Григория Чапкиса на шоу "Танці з зірками", показал свои тренировки

Не так давно стало известно, что Максим Чмерковский, который является известным хореографом, стал новым судьей шоу "Танці з зірками". Причем артист в данное время фактически живет на две страны: живет с семьей в Америке и прилетает в Украину на съемки. Напомним, в Нью-Йорке Чмерковскому принадлежат четыре танцевальные студии.

Сам хореограф признался, что испытывает гордость и счастлив, что вернулся на родину. Сейчас он снова полетел в Америку, где записал небольшой ролик со своей тренировки:

«На пробежку ✌🏼 Готовимся к второй неделе @ tanci1plus1!» - коротко подметил хореограф.

Поклонники поддержали возвращение артиста к тренировкам:

«Необходимо это услышать - ты лучший!; Ну и правильно сделал; Вдохновляюще. Спасибо; Возьми! Хорошо сказано!! Отличная работа!! 💫; Это точно. Спасибо. ❤️; Ты великолепен!; Ты невероятный 🤍; Просто шикарное позитивное обращение; Хороший простой совет! Ты прав!; Красивый и посмотрите на все его волосы. Обожаю это 😍❤️».

Также артист старается успеть уделить время и своим тренировкам и ребенку, с которым надо проводить времени как можно больше.

"Я должен заниматься своим любимым делом, и для этого я бы полетел с другой планеты" - написал Чмерковский под другим видео.

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