Новий суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса, заговорив про свої очікування

Як передає Politeka.net, Максим Чмерковський є відомим хореографом і новим суддею шоу "Танці з зірками". Як відомо, він зайняв місце легендарного хореографа Григорія Чапкіса. Також, варто відзначити, що танцюрист є чемпіоном світу з латинських танців. Хореограф активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти з життя.

Цього разу суддя шоу" Танці з зірками " Влад Яма опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Він показує момент, як судді чекають виступу одного з учасників - Melovin (Костянтин Бочаров). Також Влад Яма запитує Макса Чмерковського про те, як йому на новому місці, а на кадрах миготить Катерина Кухар.

"Я думав, буде гірше, але виявилося дуже класно", сказав Макс Чмерковський.

На це Влад Яма відповів, що незабаром судді буде ще краще.

Нагадаємо, що в шоу "Танці з зірками" 14 нових учасників. Ведучим залишився Юрій Горбунов, а ось Тіна Кароль покинула проєкт, і замість неї тепер Іванна Онифрийчук, яка вже з'являлася на балконі шоу.

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