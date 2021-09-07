Дружина відомого українського хореографа і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями показала, як насолоджується відпочинком на "українських Мальдівах"

Як пише Politeka.net, Лілія яма поділилася новими яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Вона розповіла, що знайшла в Україні відмінне місце для відпочинку, яке може зрівнятися навіть з популярними закордонними курортами.

"Знайшла Мальдіви на Бірючому острові. Мій настрій - сьогодні такий. Скажіть мені, будь-ласка, що тут таке відбувається, що навіть очі горять по-іншому? Помітили? Хто знає?", - написала дружина танцюриста в новій публікації.

На знімках вона позувала на пляжі. Для цієї прогулянки Лілія вибрала обтягуюче молочно-біле плаття з декольте і асиметричною спідницею, а також широким чорним поясом. Її пляжний образ доповнила акуратна капелюшок з модним ланцюжком.

Лілія щасливо посміхалася і явно відмінно проводила час на пляжі.

"Енергетика вогонь. А вечеряти будемо?", - написав у коментарях Влад Яма.

Підписники його дружини також не змогли пройти повз цю посаду.

"стільки сонця і краси в одному фото", "Ви на всіх фото неймовірна красоточка!", "Які фотографії прекрасні ви така красива", "Лілія ти сама зваблива і ніжна дівчина", - пишуть люди.

Нагадаємо, новий суддя "Танців з зірками" Чмерковський заткнув за пояс Яму і Кухар.

Як повідомляла Politeka, Яма з "Танців з зірками" показав, як його оцінила завзята реготушка.

Також Politeka писала, що Яма з "Танців з зірками" дістав ганебну оцінку.