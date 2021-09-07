Дружина відомого українського хореографа і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями показала, як насолоджується відпочинком на "українських Мальдівах"
Як пише Politeka.net, Лілія яма поділилася новими яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Вона розповіла, що знайшла в Україні відмінне місце для відпочинку, яке може зрівнятися навіть з популярними закордонними курортами.
"Знайшла Мальдіви на Бірючому острові. Мій настрій - сьогодні такий. Скажіть мені, будь-ласка, що тут таке відбувається, що навіть очі горять по-іншому? Помітили? Хто знає?", - написала дружина танцюриста в новій публікації.
На знімках вона позувала на пляжі. Для цієї прогулянки Лілія вибрала обтягуюче молочно-біле плаття з декольте і асиметричною спідницею, а також широким чорним поясом. Її пляжний образ доповнила акуратна капелюшок з модним ланцюжком.
Лілія щасливо посміхалася і явно відмінно проводила час на пляжі.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Посилення карантину, до чого готуватися з 13 вересня: «Україна перейде в...»
Поповнення в родині зірки 1+1, Марічка Падалко розкрила ім'я малятка: "З нами вже місяць"
Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці й судді "Майстер Шеф": "Боже мій..."
Українців приголомшили прогнозом погоди на осінь 2021: «Випаде сніг і...»
"Енергетика вогонь. А вечеряти будемо?", - написав у коментарях Влад Яма.
Підписники його дружини також не змогли пройти повз цю посаду.
"стільки сонця і краси в одному фото", "Ви на всіх фото неймовірна красоточка!", "Які фотографії прекрасні ви така красива", "Лілія ти сама зваблива і ніжна дівчина", - пишуть люди.
Нагадаємо, новий суддя "Танців з зірками" Чмерковський заткнув за пояс Яму і Кухар.
Як повідомляла Politeka, Яма з "Танців з зірками" показав, як його оцінила завзята реготушка.
Також Politeka писала, що Яма з "Танців з зірками" дістав ганебну оцінку.