Новый ведущий шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский, который заменил Григория Чапкиса, удивил украинцев професиионализмом
Как передает Politeka.net, Максим Чмерковский является известным хореографом и новым судьей шоу "Танці з зірками". Как известно, он занял место легендарного хореографа Григория Чапкиса. Максим прославился благодаря шоу "Холостяк", где являлся главным героем. В сети активно обсуждают первый эфир шоу "Танці з зірками" и нового судью.
На этот раз на странице шоу "Танці з зірками" в Инстаграм опубликовали новое фото. На снимке судьи проекта Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Также с ними ведущий шоу Юрий Горбунов.
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Этот грандиозный вечер не оставил равнодушным никого! В первом прямом эфире мы наконец узнали имена пар, танцуют вместе.
Макс Чмерковский впервые занял в судейское кресло", - рассказали на странице.
Поклонники шоу оставили множество приятных комментариев в сторону Макса Чмерковского. Они отмечают, что он отличный судья и его комментарии только по делу, в отличии от остальных его коллег.
"Макс просто отличный судья👏. Комментарии все по делу, справедливые и не обидные( как бывает у других за тем же столиком", "На удивление очень понравились комментарии Макса", "Максим, самый лояльный судья. Он понимает, что судит непрофессиональных танцоров и поэтому очень деликатен, чего не хватает Кухар и Яме.", "Максим понравился 😍, неожиданно. Очень толковые комментарии по делу. Яма и Кухар надоели...", - подчернули фанаты шоу.
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