Жена известного украинского хореографа и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы показала, как наслаждается отдыхом на «украинских Мальдивах»

Как пишет Politeka.net, Лилия Яма поделилась новыми яркими кадрами на своей странице в Инстаграм. Она рассказала, что нашла в Украине отличное место для отдыха, которое может сравниться даже с популярными заграничными курортами.

«Нашла Мальдивы на Бирючем острове. Мое настроение - сегодня такое. Скажите мне, пожалуйста, что здесь такое происходит, что даже глаза горят по-другому? Заметили? Кто знает?», - написала жена танцора в новой публикации.

На снимках она позировала на пляже. Для этой прогулки Лилия выбрала обтягивающее молочно-белое платье с декольте и асимметричной юбкой, а также широким черным поясом. Ее пляжный образ дополнила аккуратная шляпка с модной цепочкой.

Лилия счастливо улыбалась и явно отлично проводила время на пляже.

«Энергетика огонь. А ужинать будем?», - написал в комментариях Влад Яма.

Подписчики его жены также не смогли пройти мимо этого поста.

«столько солнца и Красоты в одном фото», «Вы на всех фото невероятная красоточка!», «Какие фотографии прекрасные вы такая красивая», «Лилия ты самая обольстительная и нежная девушка», - пишут люди.

Напомним, новый судья "Танців з зірками" Чмерковский заткнул за пояс Яму и Кухар.

Как сообщала Politeka, Яма из "Танців з зірками" показал, как его оценила задорная хохотушка.

Также Politeka писала, что Яма из "Танців з зірками" достал позорную оценку.