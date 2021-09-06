Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал, как его приняли за роскошного «жеребца»
Артист опубликовал в своем Инстаграм новое шуточное видео, пишет Politeka.net.
В ролике появилась украинская артистка Даша Евтух, с которой у Ямы были совместные съемки. Судя по всему, после них у артистов было хорошее настроение, и они решили порадовать поклонников забавными кадрами.
На кадрах Даша снимает, как идет по коридору, а рядом с ней можно заметить смущенного танцора.
«Люди, вы не поверите! Я тут такого жеребца поймала! Он идет и еще ржет! У меня такого еще не было! Лысый! Вот смотрите, башкой как блестит. Вот это жеребец! Поведу к своей кобыле», - произносит девушка.
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Все это время они с Ямой заливаются хохотом.
«Это истерика. Еще и залетело в TilTok на 1,4 лимона. Знаете артистку?», - подписал кадры хореограф.
Стоит отметить, что юмор оценили не все.
«Нуууу .... Если бы я встретила своего кумира, у меня была бы другая реакция», «Перебор.. За гранью дозволенного», «Все так наиграно», «Это только мне не смешно а стыдно почему-то за ее слова», - пишут люди.
Напомним, Яма из "Танців з зірками" достал позорную оценку.
Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" разжег интерес кадрами с женой и новым судьей Чмерковским.
Также Politeka писала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала, что ей довелось делать в прямом эфире с Писанкой.