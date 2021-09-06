Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, як його прийняли за розкішного "жеребця"
Артист опублікував у своєму Instagram нове жартівливе відео, пише Politeka.net.
У ролику з'явилася українська артистка Даша Євтух, з якою у Ями були спільні зйомки. Судячи з усього, після них у артистів був гарний настрій, і вони вирішили порадувати шанувальників кумедними кадрами.
На кадрах Даша знімає, як йде по коридору, а поруч з нею можна помітити збентеженого танцюриста.
"Люди, ви не повірите! Я тут такого жеребця зловила! Він іде і ще ірже! У мене такого ще не було! Лисий! Ось дивіться, головою як блищить. Оце так жеребець! Поведу до своєї кобили", - вимовляє дівчина.
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Весь цей час вони з Ямою заливаються реготом.
"Це істерика. Ще й залетіло в TilTok на 1,4 лимона. Знаєте артистку?",- підписав кадри хореограф.
Варто відзначити, що гумор оцінили не всі.
"Нуууу .... Якби я зустріла свого кумира, у мене була б інша реакція", "перебір.. За межею дозволеного", "все так награно", "це тільки мені не смішно а соромно чомусь за її слова",-пишуть люди.
Нагадаємо, Яма з "Танців з зірками" дістав ганебну оцінку.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" розпалив інтерес кадрами з дружиною і новим суддею Чмерковським.
Також Politeka писала, що дружина Влада Ями з "Танців з зірками" показала, що їй довелося робити в прямому ефірі з Писанкою.