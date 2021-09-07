Новий ведучий шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса, здивував українців професііоналізмом

Як передає Politeka.net, Максим Чмерковський є відомим хореографом і новим суддею шоу "Танці з зірками". Як відомо, він зайняв місце легендарного хореографа Григорія Чапкіса. Максим прославився завдяки шоу "Холостяк", де був головним героєм. У мережі активно обговорюють перший ефір шоу "Танці з зірками" і нового суддю.

Цього разу на сторінці шоу "Танці з зірками" в Instagram опублікували нове фото. На знімку судді проекту Макс Чмерковський, Катерина Кухар і Влад Яма. Також з ними ведучий шоу Юрій Горбунов.

"Неможливе відкриття новий сезону шоу «Танці з зірками»

Цей грандіозний вечір не залишивши байдужий нікого! В перше прямий ефір ми нарешті дізнаватися ім'я пар, танцювати разом.

Макс Чмерковський уперше зайнявши в судейський крісло",- розповіли на сторінці.

Шанувальники шоу залишили безліч приємних коментарів у бік Макса Чмерковського. Вони відзначають, що він відмінний суддя і його коментарі тільки у справі, на відміну від інших його колег.

"Макс просто відмінний суддя👏. Коментарі всі у справі, справедливі і не образливі (як буває у інших за тим же столиком", "На подив дуже сподобалися коментарі Макса", "Максим, самий лояльний суддя. Він розуміє, що судить непрофесійних танцюристів і тому дуже делікатний, чого не вистачає Кухар і Ямі.", "Максим сподобався 😍, несподівано. Дуже тлумачні коментарі у справі. Яма і Кухар набридли...",- підкреслили фанати шоу.

Раніше повідомлялося, старт нового сезону "Танців з зірками", про Григорія Чапкіса навіть не згадали: "Дивно..."

Також, Яма з "Танців з зірками" дістав ганебну оцінку: "Сподіваюся, в цьому сезоні Влад залишить Комарова в спокої"

Politeka розповідала, Влад Яма з "Танців з зірками" розпалив інтерес кадрами з дружиною і новим суддею Чмерковським: "Це те саме весільне плаття?"



