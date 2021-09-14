Максим Чмерковский, принимавший участие в первом "Холостяке" 2011 года, снова вернулся из США в Украину - на этот раз ради шоу "Танці з зірками"
Так, 41-летний американский танцор с украинскими корнями заменил на "Танцях" покойного Григория Чапкиса, став одним из судей проекта. На новой родине Макса ждут жена (тоже танцовщица) Пета Маргатройд и четырехлетний сын Шай Александр. Чмерковский планирует после каждого эфира возвращаться домой, так как не привык надолго бросать семью.
А пока Максим в Украине, у него успела взять интверью Катя Осадчая. Соответствующий выпуск "Світського життя" опубликован на YouTube. В частности, ведущая поинтересовалась у Чмерковского, общается ли он с победительницей "Холостяка" - Александрой Шульгиной, которая сейчас, по чистой случайности, тоже живет в США.
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"И хоть вы не поженились, не стали парой, но поддерживаете ли контакт?", - спросила Осадчая.
"К сожалению, нет. Я с тех пор не поддерживал эти отношения. Так получилось. Поддерживаю другие", - коротко ответил Максим.
Отметим, отношения пары после проекта продлились всего месяц, после чего Чмерковский вернулся в Америку, где со временем женился.
Александра сейчас является дипломированным диетологом, фитнес-тренером, а также создала свою линию спортивной одежды.
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