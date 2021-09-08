Максим Чмерковский, заменивший Григория Чапкиса на шоу "Танці з зірками", написал откровенный пост

Как пишет Politeka.net, на телеканале "1+1" состоялась премьера нового сезона танцевального шоу "Танці з зірками". Так, традиционные судьи Кухар и Яма, а также Макс Чмерковский, который украинцам больше известный как первый "Холостяк", делятся впечатлениями от эфира в социальных сетях.

В своем Instagram новый судья шоу поделился впечатлениями после первого эфира "Танців" и отдал дань памяти Григория Чапкиса.

"Испытываю особую гордость, что сегодня сижу в кресле легендарной звезды. Григорий Чапкис - пример, на который стоит равняться. Он оставил след в этом шоу, a это шоу придавало ему сил. У них была особая связь. Светлая память Вам 🙏 ", - написал Чмерковский.

Кроме этого хореограф поблагодарил организаторов шоу за то, что они пригласили его стать членом жюри.

"Я горд быть здесь! Я горд работать с такими людьми! Я горд быть членом жюри в этом шоу!",- написал судья.

Заметим, что кроме нового члена жюри Чмерковского, на "Танцях з зірками" состоялась еще одна замена. Так, вместо певицы Тины Кароль ведущей голдруму стала Иванна Онуфрийчук. К тому же известно, что ведущий балкона будет менятся каждый ефир. Первый выпуск "Танців" провел Макс Барских.

Ранее Politeka писала, что Влад Яма из "Танцев со звездами" не сдержался, увидев фото жены с пляжа: "А ужинать будем?".

Напомним, что новый судья "Танцев со звездами" Чмерковский заткнул за пояс Яму и Повар "Надоели...".

A еще Politeka сообщала, что Яма из " Танцев со звездами "показал, как его оценила задорная хохотушка:" Такого жеребца поймала!".