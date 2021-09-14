Звезда «Женского Квартала» Анастасия Оруджова обратилась к поклонникам после своей неожиданной замены на шоу «Танці з зірками»

Как известно, популярная артистка стала одной из участниц нового сезона танцевального шоу. Оруджова приняла участие в съемках премьеры сезона, однако уже во втором эпизоде выяснилось, что звезда больше не появится на шоу. Как пишет Politeka.net, после этого известия Оруджова в своем Инстаграм эмоционально обратилась к своим поклонникам.

«Я не блогер и не знаю, как это все правильно делается, но просто хотела вас поблагодарить за всю ту поддержку, которую я ощущаю, за нереальное количество ваших сообщений…И я обещаю, что я всем отвечу», - начала артистка.

Она призналась, что для нее все эти сообщения сейчас очень важны, поэтому она постарается постепенно ответить на каждое. Артистка подчеркнула, что после операции у нее появилось много свободного времени.

«А еще я хочу сказать, чтобы вы обо мне не переживали, что я лечусь, все со мной будет хорошо, мне подарили браслет от сглаза. И вообще после операции я открыла печенье с пожеланиями и там было написано, что без больших препятствий не бывает больших побед. А если уже не верить печенью, то я не знаю, кому верить в этой жизни. И я вас всех вот так сильно обнимаю!», - подытожила Оруджова.

Напомним, что во время подготовки к первому эфиру Анастасия получила травму колена. Повреждение оказалось серьезным: звезда перенесла операцию и теперь ей предстоит долгий период восстановления, который по прогнозам врачей может занять более 8 месяцев. Заменила Оруджову на «Танцях» ее коллега по «Женскому кварталу» Александра Машлятина.

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