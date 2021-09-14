Участница "Танці з зірками" и актриса "Женского квартала" Анастасия Оруджова порвала связки на тренировке

Вчера вечером состоялся второй эфир нового сезона танцевального шоу, в котором участница «Женского квартала» Анастасия Оруждова, что перед шоу сбросила 30 кг, не смогла выступить из-аз серьезной травмы. Теперь звезду ждет долгий период реабилитации.

Как рассказала сама Настя и ее коллеги, теперь ее ожидает долгий процесс восстановления, который займет более восьми месяцев. Из-за этого она уже не сможет продолжить свое участие в "Танцях з зірками".

«Меня прооперировали. С коленом оказалось все намного хуже, чем мы все думали, мне нужна была срочная операция. Так что мои танцы заканчиваются. Мое сердце разбито», – рассказала Оруджова.

Коллеги попытались поддержать артистку и сказали, что ждут ее в следующем сезоне;

«Настя покидает проект, очень жаль, она была моей фавориткой. Но здоровье важнее всего. Мы еще много раз увидим эту яркую звезду».

Причем сама девушка рассказала в Инстаграм, как она обращалась в больницу.

Украинцы сразу заметили проблемы Анастасии, комментируя танец девушки:

"Видно,как Насте хочется танцевать и участвовать.. Надеюсь её травма с ножкой этому не повредит. У неё очень много обаяния,хотелось бы больше танца", "Народ, она с порванной связкой танцует, вы норм?", " Настя очень сильно переигрывает, к тому же, постановка на дне", "Если честно, то танцам не було".

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