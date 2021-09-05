Участница "Танці з зірками" и актриса "Женского квартала" Анастасия Оруджова рассказала о своей мечте и об участии в проекте

Как передает Politeka.net, Анастасия Оруджова является известной украинской актрисой и юмористой. Недавно она объявила о том, что стала новой участницей шоу "Танці з зірками". Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз актриса "Женского квартала" дала интервью, где она рассказала о том, какой может быть на проекте, о том, как её поддержали родители и о своей мечте.

"Вообще мои родные за какой-либо "движ". Я вам так скажу. Я в сравнении со своими родителями - старая женщина потому что я по 10 раз думаю делать не делать. А у меня родители такие, они легки на подъем и они: "Та конечно, сколько там этой жизни, танцуй, класс. Ты же любишь танцевать? Ты же любишь музыку? Так иди танцуй.", - поделилась Анастасия.

Также она рассказала о том, какой она хочет себя видеть на паркете.

"Я могу быть смешной, но не хочу быть неуклюжей. И я хочу быть сексуальной и страстной", - призналась актриса.

Также Анастасия рассказала о том, что участие в таком проекте являлось её мечтой, но она даже не подразумевала, какой это тяжелый труд.

"На самом деле это была моя мечта. Участвовать в таком масштабном проекте. Но я действительно не представляла как это сложно, какая это кропотливая работа все учить. Сейчас я по чуть-чуть начинаю входить в этот режим и такая: "О Боже, главное всё это пережить". Однако это новый опыт и думаю что всё будет круто", - поделилась артистка.

Ранее сообщалось, новый сезон "Танці з зірками", рассекречены имена всех участников: "Ради такого теперь посмотрю"

Также, Горбунов объявил имена всех партнеров звездных участников "Танців з зірками": будет ли Дмитрий Дикусар

Politeka рассказывала, похудевшая участница "Танців з зірками" Оруджова показала, как готовится к шоу с партнером-красавчиком: кадры