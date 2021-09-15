Артист Константин Войтенко переживает кризис со своей женой Валентиной из-за участия в шоу «Танцы со звездами»

Жена Константина Войтенко Валентина – профессиональная танцовщица, участница популярного танцевального шоу. Она хотела взять участие в шоу, где будет выступать и ее супруг, но вышло так, что Валентину в «Танцы со звездами» не взяли. Именно из-за этого и начались проблемы.

О своих конфликтах и непростой ситуации сам Войтенко рассказал во время второго эфира танцевального шоу. Он подметил, что теперь в их семье непростые времена.

«Это забило гвоздь в наши отношения. Мы даже с женой обратились к психологу после этого» - высказался Константин. В своем Инстаграм он также опубликовал обращение, в котором рассказал, что очень любит свою семью, но любовь не бывает идеальной.

«Думаю, в отношениях бывают трудные периоды. У кого-то они вызваны ревностью, у кого-то – чувством недореализованности, у кого-то – недооцененности. Причин масса, как и ситуаций!", – написал Войтенко.

Свой комментарий по поводу семейных проблем дала и супруга Константина, опубликовав тот в Инстаграм:

"Я понимала, что могут быть задеты личные моменты в контексте шоу. Мои отношения с Костей – это табу в плане публичных обсуждений для меня. Мы не только пара, мы семья. В остальном вы имеете полное право формировать свое мнение и фантазировать. Мне же было больно и неприятно слышать некоторые части этого сюжета и подводку к нему", - высказалась жена Константина.

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