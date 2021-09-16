Комик из "Лиги смеха" Иван Люленов, после вылета из шоу "Танці з зірками" высказался о судьях

Известный юморист принял участие в шоу "Танці з зірками", откуда вылетел после второго эфира, сообщает Politeka.net. Артист неоднократно выражал свою сожаление по этому поводу.

Люленов отметил, что ему было неприятно и он не ожидал такого.

В новом видео комик высказался о судьях. Отметим в этом сезоне в состав жюри вошли прима-балерина Екатерина Кухар, известный танцор Макс Чмерковский и хореограф Влад Яма.

Юморист сообщил, что ничего плохого к судьям не испытывает.

"Нет обиды на жюри. Меня слова не обижают, все окей. Это их работа - высказывать свое мнение. Все нормально. Их оценки, думаю, они мало, что решают, как оказалось", - рассказал Люленов.

А также ответил на вопрос, хотел ли он "прибить" Кухар за ее комментарии.

"Нет. Она крутая", - написал Люленов.

Также фанаты комика выражали надежду, что его пару вернут на шоу.

"Не. Это соревнование. Мы выбыли, Надо уметь принимать поражение. Мне грустно, но возвращаться я не хочу и не буду", - написал артист.

Как отметил Люленов, ему было обидно покидать проект так рано, ведь он потратил много сил и времени на репетициях, и был готов соревноваться.

Напомним, Люленов заявил, кто должен был вылететь из "Танців з зірками" вместо него

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