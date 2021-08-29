Юморист Иван Люленов рассказал о своем участии в украинских "Танцях з зірками"

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский юморист из "Лиги Смеха" Иван Люленов не так давно объявил о своем участии в украинских "Танцях з зірками". На странице проекта в Instagram опубликовали видео, в котором парень ответил на вопросы о своем участии в шоу.

По словам Ивана, когда ему предложили стать участником танцевального проекта, он сразу же согласился. Однако не думал, что все это будет "так долго", и только теперь начал осознавать всю серьезность своего участия. "Позвонили, сказали. Я такой: "Окей!". Вообще, даже без раздумий. Но я не особо знал, что это такое. Но я люблю танцы", - поделился Люленов.

Также юморист отметил, что хочет, чтобы все было по-настоящему, и все увидели его настоящего. "Не хочу к этому относится, как к шоу. Хочу – вот я иду на конкурс танцев. Вау! Для меня это такое что-то новое в жизни, я буду стараться по-настоящему. Ну в общем, чтобы это было взаправду", - подытожил Иван.

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