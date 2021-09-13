Комик из "Лиги смеха" Иван Люленов, покинувший шоу "Танці з зірками" во втором выпуске сильно переживает вылет
Так, партнершей лидера "Стояновки" из "Лиги смеха" Люленова на паркете "Танців" стала известный хореограф Яна Цыбульская. Однако суровые судьи и телезрители указали парочке на дверь уже во втором выпуске, эфир которого состоялся 12 сентября. Темой выпуска была любовь. Ваня и Яна исполнили джайв под песню Bruno Mars "Runaway baby". Он был в образе Супермена, а она - Лоис Лэйн.
Вылет из шоу стал полной неожиданностью для Люленова. В своих "сториз" в Инстаграм комик поделился личными переживаниями по этому поводу, передает Politeka.net.
"Очень расстроился, что вылетел... Было неожиданно, это было неприятно. Сейчас только осознаю, что произошло. Несправедливо, считаю. Непонятно, почему", - заявил он.
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Также Люленов ответил, кто, по его мнению, должен был покинуть шоу вместо него и за что ему обидно.
"Много кто там... Я даже не думал, что мы вылетем... Очень обидно за партнершу, за Яну. Я считаю, что она лучшая из танцовщиц в этом сезоне. Получается, я самый х*вый партнер из всех, кто был у Яны", - совсем расстроился Ваня.
Отметим, вместе с парой Люленова и Цыбульской претендентами на вылет также были Фагот и Катерина Тришина, которые, впрочем, продолжат борьбу за главный приз.
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