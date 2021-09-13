В воскресенье, 12 сентября, отгремел второй выпуск нового сезона "Танців з зірками"

Четырнадцать пар продемонстрировали свои танцевальные способности и навыки, которые получили во время изнурительных репетиций. Темой выпуска стала "любовь". Хуже всех, по мнению жюри и зрителей, с этой задачей справились две пары Иван Люленов и Яна Цыбульская, а также Фагот и Катерина Тришина.

В итоге, шоу покинула первая пара. Люленов и Цыбульская исполнили джайв под песню Bruno Mars "Runaway baby", передает Politeka.net.

Для многих фанатов проекта уход именно этой пары стал полной неожиданностью. Украинцы бурно отреагировали на вылет Люленова и Цыбульской, отмечая, что они просто еще не успели себя раскрыть.

"Блин, как жалко. Люленов классный. Мог бы ещё много прикольных номеров станцевать. Жаль..."

"я еще почти никого вообще не различаю, а его запомнила... Не нужен нам Челентано, видимо("

"верните Ваню на шоу вместо Насти - это действительно будет очень правильное решение, он большой молодец, пожалуйста 🙏"

"Не верю что за Джамалу, зрителей больше проголосовало чем за Ваню!!!"

"Жаль что они покинули проект, очень классные, а Цыбульскую я вообще абажаю, но из-за сердечных дел она совсем не так танцует как в прошлом сезоне 🌹🌹🌹"

"Жалко, что выбыли, пара огонь, они себя еще не успели раскрыть"

"Как это он покинул проект??? Для меня он был претендент на победу!😳"

Напомним, участник "Танців з зірками" Люленов показал, как готовится к выходу на паркет: "Скоро..."

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