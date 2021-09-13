В воскресенье, 12 сентября, отгремел второй выпуск нового сезона "Танців з зірками"
Четырнадцать пар продемонстрировали свои танцевальные способности и навыки, которые получили во время изнурительных репетиций. Темой выпуска стала "любовь". Хуже всех, по мнению жюри и зрителей, с этой задачей справились две пары Иван Люленов и Яна Цыбульская, а также Фагот и Катерина Тришина.
В итоге, шоу покинула первая пара. Люленов и Цыбульская исполнили джайв под песню Bruno Mars "Runaway baby", передает Politeka.net.
Для многих фанатов проекта уход именно этой пары стал полной неожиданностью. Украинцы бурно отреагировали на вылет Люленова и Цыбульской, отмечая, что они просто еще не успели себя раскрыть.
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"я еще почти никого вообще не различаю, а его запомнила... Не нужен нам Челентано, видимо("
"верните Ваню на шоу вместо Насти - это действительно будет очень правильное решение, он большой молодец, пожалуйста 🙏"
"Не верю что за Джамалу, зрителей больше проголосовало чем за Ваню!!!"
"Жаль что они покинули проект, очень классные, а Цыбульскую я вообще абажаю, но из-за сердечных дел она совсем не так танцует как в прошлом сезоне 🌹🌹🌹"
"Жалко, что выбыли, пара огонь, они себя еще не успели раскрыть"
"Как это он покинул проект??? Для меня он был претендент на победу!😳"
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