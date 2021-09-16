Известная телеведущая Маша Ефросинина вернется на шоу "Танці з зірками" в новой роли, интригу раскрыли
Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина вернется на проект "Танці з зірками" в третьем эфире. Оказалось, что бывшая участница шоу стала ведущей звездного балкона и будет встречать пары танцоров после выступления на паркете. Сообщение об этом опубликовали на странице проекта в Instagram.
"Маша Ефросинина станет ведущей звездного балкона третьего прямого эфира шоу "Танцы со звездами". Как тебе такая новость?", - говорится в сообщении.
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Украинцы в комментариях тут же начали обсуждать новую роль Маши, отвечая на вопрос: "Хоть одна классная ведущая на балконе будет. Предыдущие так себе", "Никак", "Надеюсь она заменила Кухар!", "Супер", "Красотка. Супер", "Капец, хуже никого придумать не смогли", "Класс", "Отличная новость, обожаю Машу", "Лучше б Машу пригласили ведущей к такому шикарному шоу".
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