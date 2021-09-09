Известная телеведущая Маша Ефросинина поделилась кадрами со съемок, продемонстрировав стильный образ

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно представила новое шоу с Олей Поляковой, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательными черно-белыми кадрами со съемок, рассказав, что она на работе.

На фотографиях Мария запечатлена в темной комнате, которую освещает яркий луч света, она умостилась на спинку кожаного дивана и вытянула длинные ноги. Перед камерой телезвезда появилась в стильном брючном костюме с иголочки, под пиджаком которого выглядывает блузка, похоже, того же цвета, что и весь наряд. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подпсии к фотографиям Ефросинина написала: "Working". А поклонники тут же начали комментировать новые фото телеведущей: "Вы очень красивая", "Прекрасная. Восхищаюсь", "С днем красоты", "Красотка", "Такая стильная", "Красивый образ.

Напомним, телеведущая Маша Ефросинина в стильном костюме поделилась неожиданными подробностями о "Лиге Смеха": "Скоро...".

Как сообщала Politeka, певица Оля Полякова с телеведущей Машей Ефросининой засняли свои посиделки на кухне и "взорвали" YouTube: "На одном дыхании".

Также Politeka писала, что телезвезда Маша Ефросинина спелась с суперблондинкой Олей Поляковой и заинтриговала новым шоу для взрослых девочек: "Уже интересно".