Украинская телеведущая Маша Ефросинина эффектно подвигалась на камеру в честь важного события

Маша Ефросинина уже много лет на телевидении, сообщает Politeka.net. Звезда не только ведет различные передачи, но также участвует в проектах.

В частности, ведущая уже давно выступает тренером на шоу "Лига Смеха". Ефросинина разместила в своем Инстаграм пост, сообщив важную новость - скоро выйдет новый сезон юмористического шоу. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах телеведущая предстала в сиреневом костюме и эффектно подвигалась на камеру под музыку.

За час публикация собрала почти 3000 просмотров и много комментариев.

"Шикарный костюм🔥", "Какая вы прекрасная 😍😍", "😍😮 очень ждём 👏👏👏!❤️", "🔥Красотка", "Обожаю Машу !!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️", "Ваш цвет Маша на 100%", - написали пользователи сети.

Отметим, Маша Ефросинина в одном из своих постов рассказала о первой реакции, когда ей предложили стать тренером на шоу "Лига Смеха".

По словам звезды, для нее это стало полной неожиданностью.

"Это огромная ответственность для меня! Но больше всего, это вызов! Как же я мечтала вернуться в большой юмор — в самый сложный, но самый целебный жанр!", - поделилась тогда телеведущая.

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