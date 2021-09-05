Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась личным, записав сторис

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина много лет работает телеведущей в Украине. Красотка также ведет страничку в Инстаграм, где рассказывает много интересного.

На новом сторис Маша была в толстовке, снимая себя на телефон.

"Привет. Тут кое-что произошло. Иду я по улице, останавливается машина, выходит мужчина и говорит "Я хочу с вами познакомиться". То есть, ему не 15 и не 16, то есть он уже жил, когда я начала работать на телевидении. Ну даже ок, он не смотрит телевизор, он не смотрит интернет, он вообще ничего не смотрит. И это тоже не важно, в принципе он подарил мне счастье, что со мной познакомился мужчина впервые лет за 18 жизни в Киеве и работы в медиа. Просто вот так тупо взял и сказал "Хочу с вами познакомиться, как вас зовут?". Это было приятно, я разгордилась, раскраснелась и сказала, простите, но я замужем. Он сказал "Ок, значит мне не повезло, но у вас огурец в зубах".

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