Известная хореограф Илона Гвоздева оценила выступление Александры Зарицкой на втором эфире шоу "Танці з зірками"

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщией и хореографом. Она прославилавсь благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет она приняла участие в проекте "Танці з зірками".

На этот раз Илона Гвоздева опубликовала новое фото. Она решила прокомментировать выступления участников шоу "Танці з зірками" и оценить их. Под раздачу попала певица из группы "KAZKA" Александра Зарицкая и её напарник Юрий Мешков.

"Не ясно зачем эту красивую Сашу перевоплотили в образ Мэрелин Монро. Он ей совершенно не идет. Акцент на костюм я вообще не поняла, он сделал её еще более объемной", - засудила хореограф.

Она уточнила, что из-за сумбура и больших акцентов всё было грязно, а балет на фоне отвлекал внимание от участников.

"Актерски она старалась всё отыграть и она умничка, но в целом номер не её и поставлен не выделив её сильные стороны", - подчернула Илона Гвоздева.

Ранее танцовщица оценивала выступления 1 эфира шоу "Танці з зірками" там она выделила несколько неудачных номеров. Среди них были пары: Анастасия Оруджева и Денис Самсов, Фагот и Екатерина Тришина, Алексей Суровцев и Мария Колосова.

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