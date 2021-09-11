Победительница одного из сезонов популярного шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала о тяжелом периоде жизни
Как пишет Politeka.net, со своим мужем Иваном Хомячуком известная 33-летняя хореограф Илона Гвоздева прожила в браке семь счастливых лет. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Валерию и маленького сына Доминика, который родился в октябре прошлого года.
В своем Instagram победительница "Танців з зірками" Илона Гвоздева делится подробностями личной жизни и рассказывает, как растет маленький Доминик. На этот раз женщина рассказала о непростом периоде, который она сейчас переживает. У маленького мальчика начали резаться зубы. Гвоздева говорит, что у 6-летней Валерии этот процесс прошел почти безболезненно, а вот с сыном придется помучиться.
"Сейчас у нас острый период прорезывания зубов и это КОШМАР. Если у Рии зубки выросли практически бессимптомно, то Доминик решил за двоих сделать маме праздник и максимально насытил этот период всевозможными спецэффектами (расстройство желудочно-кишечного тракта, температура, кашель, сопли, кусание, бессонные ночи, крики и плач)", - рассказывает Гвозьова.
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Также хореограф обратилась к поклонникам и спросила, как их дети пережили этот сложный период. Подписчики Гвоздевой дали ей несколько советов.
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Напомним, что Гвоздева после выхода из "Танцев со звездами" неожиданно обратилась к участникам: "Как сказала Шоптенко...".
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