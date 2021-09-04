Українська телеведуча і модель Іванна Онуфрійчук стане новою зіркою шоу «Танці з зірками»

Як передає Politeka.net, Онуфрійчук замінить у проекті беззмінну ведучу Тіну Кароль. Про це стало відомо під час презентації нового сезону. У себе в Instagram зірка звернулася до шанувальників.

"Щаслива стати новим обличчям телеканалу @1plus1_ua і частиною грандіозного шоу країни. Спасибі, глядачі, за хороший фідбек і приємні коментарі в попередньому сезоні, коли я була ведучою балкона і за те, що продовжуєте мене підтримувати в новому! Обіцяю не підвести!",- звернулася до шанувальників молода зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів і підбадьорюючих відгуків.

"Вірю в тебе", «дуже круто, вітаю», «дуже здорово, клас і супер», «неймовірна красуня», "В добру годину", "З нетерпінням чекаємо завтрашнього ефіру. Вірю в тебе всім серцем", "Дуже радий - будете радувати і надихати нас!", "Вау! Ти молодчина!", "Порви всі прямі ефіри і рейтинги. Люблю!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Горбунов оголосив імена всіх хореографів, які братимуть участь у "Танцях з зірками".

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