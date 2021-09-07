Хореограф Ілона Гвоздьова оцінила виступ учасників шоу "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею та хореографом. Вона прославилавсь завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками".

Цього разу Ілона Гвоздьова дала оцінки виступам учасників шоу "Танці з зірками", де виділила невдалі. Джайв у виконанні гумористки і актриси Анастасії Оруждевой разом з Денисом Самсовим танцівниця оцінила на 2 бали з 10. Вона пояснила це тим, що в номері було більше акторської гри, ніж танцювальних навичок.

"Найслабший номер ефіру для мене. Видно було, що важко. Беру до уваги травму, але це шоу і все в однакових умовах...Багато пантоміми", оцінила Ілона Гвоздьова.

Також вона прокоментувала ще два виступи, які оцінила на 3 з 10 балів. Це танець фокстрот Фагота з його партнеркою Катериною Трішиною.

"Фокстрот не вдався...Початок був занадто агресивним, а хотілося зробити його смачним...Місцями фокстрот перетворювався в латиноамериканський танець, особливо це було видно по позуванні і динаміці партнерки, не вистачило лиску і дорожнечі.",- розповіла танцівниця.

Таку ж оцінку отримала пара Олексія Суровцева з Марією Колосовою. Вони танцювали румбу.

"Хотіли глибини, в результаті на 40 секунд оголили торс...Важкі підтримки і невдалі ракурси...В 1-му ефірі (роздяглися, потрапили під дощ, поцілувалися) що далі?", підкреслила Ілона Гвоздьова.

Melovin і Єлизавета Русина станцювали номер під Болеро. Танцівниця оцінила його на 4 з 10 балів.

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