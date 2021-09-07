Хореограф Илона Гвоздева оценила выступление участников шоу "Танці з зірками"

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщией и хореографом. Она прославилавсь благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет она приняла участие в проекте "Танці з зірками".

На этот раз Илона Гвоздева дала оценки выступлениям участников шоу "Танці з зірками", где выделила неудачные. Джайв в исполнении юмористки и актрисы Анастасии Оруждевой вместе с Денисом Самсовым танцовщица оценила на 2 балла из 10. Она объяснила это тем, что в номере было больше актерской игры, чем танцевальных навыков.

"Самый слабый номер эфира для меня. Видно было, что тяжело. Принимаю во внимание травму, но это шоу и все в одинаковых условиях...Много пантомимы", оценила Илона Гвоздева.

Также она прокомментировала еще два выступления, которые оценила на 3 из 10 баллов. Это танец фокстрот Фагота с его партнершей Екатериной Тришиной.

"Фокстрот не удался...Начало было слишком агрессивным, а хотелось сделать его вкусным...Местами фокстрот превращался в латиноамериканский танец, особенно это было видно по позировке и динамике партнерши, не хватило лоска и дороговизны.", - рассказала танцовщица.

Такую же оценку получила пара Алексея Суровцева с Марией Колосовой. Они танцевали румбу.

"Хотели глубины, в итоге на 40 секунд оголили торс...Тяжелые поддержки и неудачные ракурсы...В 1-ом эфире (разделись, попали под дождь, поцеловались) что дальше?", подчеркнула Илона Гвоздева.

Melovin и Елизавета Русина станцевали номер под Болеро. Танцовщица оценила его на 4 из 10 баллов.

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