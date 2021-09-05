Популярная танцовщица из "Танці з зірками" Илона Гвоздева высказалась о новом сезоне шоу

После того, как Илона Гвоздева решила покинуть танцевальное шоу, поклонники много писали о том, почему же она это сделала и чем было вызвано такое решение. Причем неоднократно Илону просили передумать, но танцовщица была непреклонна.

В этот раз она обратилась к фанатам и участницам:

«Ну что друзья, танцевальная осень начинается сегодня. Как сказала Шоптенко Алена: “Это шоу делают танцоры». Желаю всем ребятам участникам взорвать эту сцену, раскрыть своих звёзд на максимум, влюбить в себя зрителя и получить от жюри заветные 30 баллов☝️» - написала Илона.

Она также добавила, что Завадюк и Коляденко собрали крутую команду и смогут мотивировать танцоров на успех- это точно.

«Спасибо всем, кто хотел видеть меня на паркете, но я уже все сказала… Я иду дальше, росту, развиваюсь и реализую себя в других проектах. ❤️» - написала в завершении танцовщица.

Поклонники тут же поспешили ответить:

«Жаль, будет вас не хватать; Дикусар 🔥мой фаворит всегда 💕; Очень красивая! ❤️; Круче Илонки, нет никого, я и смотреть теперь не буду....; Евгения Власова❤️; За Артура Логая😍🔥Мой фаворит!; Для меня самая яркая звезда; За Макса Леонова❤».