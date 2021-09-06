Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева проанализировала, что было не так с премьерой нового сезона шоу «Танці з зірками»

Как известно, ранее Гвоздева и сама участвовала в нескольких сезонах танцевального шоу в качестве хореографа, однако на этот раз она категорически отказалась от участия. Как пишет Politeka.net, после премьеры нового сезона танцовщица опубликовала в своем Инстаграм пост, в котором поделилась своими впечатлениями от увиденного.

В первую очередь Илона отметила, что общее впечатление от выпуска у нее было замечательным: танцовщица оценила хороший свет, графику, спецэффекты, обновленный состав жюри и парней-танцоров.

Однако заметила Гвоздева и негативные моменты. В частности, ее удивило, что в эфире даже не упомянули покойного легендарного танцора и бывшего судью шоу Григория Чапкиса, памяти которого посвящен этот сезон.

«Возможно будет позже, но могли бы и открыть с памяти о нем!», - отметила Гвоздева.

Ей также не понравились слишком короткие номера участников, а также разброс в оценках судей.

«Слишком низкие оценки и очень разные относительно участников - танцуешь плохо - высший бал, хорошо - занижают, возможно видят в этом перспективу… Для некоторых пар и балет, и свет и весь спектр художественных приемов, для других минимализм», - рассказала танцовщица.

Еще одним недостатком она посчитала слишком длинные истории у некоторых пар и недостаточно насыщенные рабочим процессом дневники.

«Сюрприз в виде «живого сердца» - это слишком, чем будет удивлять на всех остальных эфирах, все органы будет отдавать? Также из сезона в сезон кочуют одни и те же музыкальные формы, почему бы их тоже не обновить?», - подытожила Гвоздева.

В целом же она отметила, что эфир удался, и пожелала участникам удачи.

Отметим, что еще одним из изменений в новом сезоне стало отсутствие Тины Кароль в составе ведущих шоу.

Напомним, Гвоздева из "Танці з зірками" в прозрачном костюме показала, как надо блистать.

Как сообщала Politeka, Гвоздева из "Танці з зірками" засветила загорелые формы в ультра-коротком платье.

Также Politeka писала, что Гвоздева после ухода из "Танців з зірками" неожиданно обратилась к участникам.