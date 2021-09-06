Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова проаналізувала, що було не так з прем'єрою нового сезону шоу «Танці з зірками»
Як відомо, раніше Гвоздьова і сама брала участь в декількох сезонах танцювального шоу в якості хореографа, проте на цей раз вона категорично відмовилася від участі. Як пише Politeka.net, після прем'єри нового сезону танцівниця опублікувала в своєму Instagram пост, в якому поділилася своїми враженнями від побаченого.
В першу чергу Ілона зазначила, що загальне враження від випуску у неї було чудовим: танцівниця оцінила хороше світло, графіку, спецефекти, оновлений склад журі та хлопців-танцюристів.
Однак помітила Гвоздьова і негативні моменти. Зокрема, її здивувало, що в ефірі навіть не згадали покійного легендарного танцюриста і колишнього суддю шоу Григорія Чапкіса, пам'яті якого присвячений цей сезон.
"Можливо буде пізніше, але могли б і відкрити з пам'яті про нього!", - зазначила Гвоздьова.
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Їй також не сподобалися занадто короткі номери учасників, а також розкид в оцінках суддів.
"Занадто низькі оцінки і дуже різні щодо учасників-танцюєш погано-вищий бал, добре-занижують, можливо бачать в цьому перспективу... для деяких пар і балет, і світло і весь спектр художніх прийомів, для інших мінімалізм", - розповіла танцівниця.
Ще одним недоліком вона порахувала занадто довгі історії у деяких пар і недостатньо насичені робочим процесом щоденники.
"Сюрприз у вигляді "живого серця" - це занадто, чим буде дивувати на всіх інших ефірах, всі органи буде віддавати? Також з сезону в сезон кочують одні й ті ж музичні форми, чому б їх теж не оновити?", - підсумувала Гвоздьова.
В цілому ж вона зазначила, що ефір вдався, і побажала учасникам удачі.
Відзначимо, що ще однією зі змін в новому сезоні стала відсутність Тіни Кароль у складі ведучих шоу.
Нагадаємо, Гвоздьова з "Танці з зірками" в прозорому костюмі показала, як треба блищати.
Як повідомляла Politeka, Гвоздьова з "Танці з зірками" засвітила засмаглі форми в ультра-короткій сукні.
Також Politeka писала, що Гвоздьова після відходу з "Танців з зірками" несподівано звернулася до учасників.