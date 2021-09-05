Популярна танцівниця з "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова висловилася про новий сезон шоу
Після того, як Ілона Гвоздьова вирішила покинути танцювальне шоу, шанувальники багато писали про те, чому ж вона це зробила і чим було викликано таке рішення. Причому неодноразово Ілону просили передумати, але танцівниця була непохитна.
Цього разу вона звернулася до фанатів і учасниць:
"Ну що друзі, танцювальна осінь починається сьогодні. Як сказала Шоптенко Олена: "Це шоу роблять танцюристи". Бажаю всім хлопцям учасникам підірвати цю сцену, розкрити своїх зірок на максимум, закохати в себе глядача і отримати від журі заповітні 30 балів» - написала Ілона.
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Вона також додала, що Завадюк і Коляденко зібрали круту команду і зможуть мотивувати танцюристів на успіх - це точно.
"Спасибі всім, хто хотів бачити мене на паркеті, але я вже все сказала... я йду далі, росту, розвиваюся і реалізую себе в інших проектах"- написала на завершення танцівниця.
Шанувальники тут же поспішили відповісти:
"Шкода, буде вас не вистачати; Дікусар 🔥мій фаворит завжди 💕; дуже красива! ❤ ️ ; Крутіше Ілонки, немає нікого, я і дивитися тепер не буду....; Євгенія Власова❤️; за Артура Логая😍 🔥мій фаворит!; Для мене найяскравіша зірка; за Макса Леонова❤».
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