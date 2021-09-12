Победительница одного из сезонов популярного шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева показала неловкий момент на личном видео
Уже давно талантливый хореограф ведет Инстаграм и рассказывает там о своих проблемах, развитии и жизи в целом, а также показывает, как растет ее маленький сын Доминик. При этом звезад также показывает часто, как танцует на камеру и веселит себя дома.
В этот раз Илона решила показать, как привычно веселится перед камерой, а заодно старается плавно двигаться. В шелковой пижаме Гвоздева устроила зажигательные танцы на террасе и показала несколько движений, с чувством смотря в объектив.
Правда, конца достойного ее танца не вышло. Садясь в кресло-качели, звезда перестаралась и едва не опрокинула конструкцию на себя.
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«Смотреть до конца😂☝️» - пишет Илона под видео.
«Такая смешная и своя🙌; какая вы зажигалка» - пишут поклонники в ответ.
Ранее женщина рассказала о непростом периоде, который она сейчас переживает.
"Сейчас у нас острый период прорезывания зубов и это КОШМАР. Если у Рии зубки выросли практически бессимптомно, то Доминик решил за двоих сделать маме праздник и максимально насытил этот период всевозможными спецэффектами (расстройство желудочно-кишечного тракта, температура, кашель, сопли, кусание, бессонные ночи, крики и плач)", - рассказывает Гвозьова.
Ранее Politeka писала, что Илона Гвоздева раскритиковала новый сезон "Танцев со звездами" без Чапкиса и Тины Кароль: "Это слишком".
Напомним, что Гвоздева после выхода из "Танцев со звездами" неожиданно обратилась к участникам: "Как сказала Шоптенко...".
A еще Politeka сообщала, что красавица, заменившая на" Танцах со звездами "Тину Кароль, неожиданно обратилась к украинцам:" когда я была...".