Певица Оля Полякова пожаловалась на сильный холод и рассказала о своих планах

37-летняя суперблондинка опубликовала новые "сториз" в Инстаграм, на которых предстала, по всей видимости, в своей роскошной квартире, передает Politeka.net.

Без макияжа, в халате и с мокрыми волосами, Оля возмутилась холодом, вспомнив об отопительном сезоне.

"Доброе утро! У кого было доброе утро? Слушайте, такой дубарь с утра был. Когда отопление включат, а? Кто-то знает?", - поинтересовалась Полякова.

Напомним, у певицы, помимо трехэтажного особняка на полуострове под Киевом, есть большая квартира на 200 квадратов в самом центре столицы на ул. Институтской.

Также артистка рассказала о своих планах. Терпя холод, она собиралась на съемку.

"А я уже на мейкапе, потому что сегодня мы снимаем очередной выпуск "Взрослых девочек", - объявила она, добавив, что выпуск выйдет 24 сентября и будет посвящен детям.

Полякова вместе с ведущей Машей Ефросининой занялись совместным YouTube-проектом "Взрослые девочки", в котором вместе обсуждают наиболее интересные, актуальные и даже неудобные темы. Полякова обещала поклонникам, что будет "остро, горячо и с юмором".

Напомним, что Полякова рассказала о трудном детстве: "Невозможно было жить"

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