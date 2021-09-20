Известная певица Оля Полякова показала в деталях свой удивительный образ для эфира "Танців з зірками"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова, которая стала приглашенной звездной судьей в новом эфире "Танців з зірками", показала в своем Instagram яркие кадры, на котором продемонстрировала в деталях свой необычный образ.

На новых фотографиях Оля предстала в закулисье шоу, она и так и сяк крутится перед фотографом, хвастаясь своим удивительным нарядом. Как видно, перед камерой звезда появилась в коротком сверкающем платье интересного фасона, которое красиво подчеркнуло изящную фигурку и длинные стройные ножки звезды. Волосы певицы распушены, аккуратно уложены и украшены ободком их перьев, а на лице ее лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к фотографиям Полякова написала: "Ну вот я и посидела в жюри легендарного проекта @ tanci1plus1! Участники огонь, жюри огонь, ведущие огонь, шоу огонь. Как вам эфир, друзья?". Пользователи тут же принялись комментировать новый образ звезды: "Богиня", "Шикарная", "Бомба. Умница, талантливая", "Оля, вы сделали этот эфир ярким!", "Очень понравилось. Ты лучшая. Красотка", "Не знаю, шо по эфиру, но образ один из лучших за всю карьеру, Оль", "Оля, образ опять супер. У вас есть человек, который придумывает вам все костюмы?", "Божественно красива", "Нереальная", "Какая красотка", "Красотка реально".

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