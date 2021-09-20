Украинская певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина, которые снимают шоу «Взрослые девочки», сделали совместное заявление
Как пишет Politeka.net, после критики своего проекта украинские звезды обещали удивить.
Маша Ефросинина и Оля Полякова, похоже, уже подготовили новый выпуск шоу, и заинтриговали анонсом.
«Выпуск будет совершенно не похож на первый. Мы по этому поводу немного переживаем, но точно знаем, что тех, кого не захватил первый выпуск, захватит второй точно. У нас все программы будут не похожи друг не друга», - рассказала Маша Ефросинина.
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В свою очередь Оля Полякова приоткрыла завесу относительно темы нового выпуска.
«Будет очень классная темочка, которая будет интересна всем мамочкам подростков», - сказала певица.
Маша Ефросинина даже не сдержала эмоций и поцеловала Полякову в декольте.
Напомним, что Ольга Полякова устроила переполох на шоу «Співають всі!»: «Повеселила всех».
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