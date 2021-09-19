Известная телеведущая Маша Ефросинина вспомнила о своих образах для обложек модного журнала

За многие годы своей работы Маша Ефросинина успела сняться для обложек самых разных глянцев и примеряла за это время не один образ. С разными прическами, в разной одежде и разной тематикой – телеведущей всегда удавалось отличиться.

В этот раз она решила показать три обложки для журнала, сделанные в 2006 , 2014 и 2019 годах..

«В 2006 я летала в Нью-Йорк на съёмку к легендарному Жилю Бенсимону, в 2014 меня беременную Сашенькой снимала в Киеве знатная европейская фотограф. А к моему юбилею в 2019 сделали снимки в студии с молодой девушкой фотографом из Крыма. Разные периоды- разная я…» - высказалась Ефросинина о своих кадрах.

Поклонники также ответили:

«В 2006 линия теней и бровей формирующая бесконечность - ❤️ Но везде красивая!; с каждым годом вы все лучше и лучше👏😍а говорят еще что мужчины с возрастом хорошеют, ага😂; С возрастом девушки только хорошеют! Факт😊; Видно эволюцію ваших губ); Это подтверждает то, что женщина с годами становится краше ❤️; Когда в 40 выглядишь младше ,чем в 25😂; Разные периоды-разная Маша,и с каждым годом все красивее и женственнее❤️».

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