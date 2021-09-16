Продюсеры "Танців з зірками" приготовили очередной сюрприз для зрителей в третьем эфире шоу

Как сообщает Politeka.net, популярный проект "Танці з зірками" продолжает интриговать зрителей перед третьим прямым эфиром, который состоится в воскресенье, 19 сентября. Так, недавно стало известно, что к судьям проекта присоединится приглашенная гостья Оля Полякова, а ведущей звездного балкона станет телезвезда Маша Ефросинина.

Теперь же на странице шоу в Instagram заинтриговали совместным номером, который на паркете покажут звездные члены жюри – Екатерина Кухар, Влад Яма и Максим Чмерковский.

"В третьем эфире шоу "Танці з зірками" зрителей ждет феерический номер-открытие от судей! Екатерина Кухар, Макс Чмерковский и Влад Яма вместе выйдут на главный паркет страны!", - говорится в сообщении на странице проекта в сети.

Пользователи тут же принялись обсуждать эту новость и шутить в комментариях: "Катерину оставьте за кулисами на время шоу. Вот тогда точно будет фееричный номер", "Пожалуйста, а без Кухар можно?", "Хочу увидеть номер памяти Григория Чапкиса", "Почему нет прямого эфира на YouTube?".

Напомним, Участник "Танців з зірками" Каднай неожиданно избавился от усов, представ в новом образе: "Наслаждение для глаз".

Как сообщала Politeka, Солистка KAZKA устроила зажигательный танец в компании парней, на "Танцях з зірками" аплодируют: "Ох…".

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