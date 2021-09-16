Известная балерина Екатерина Кухар вспомнила, что у нее была свадьба и показала себя в образе невесты

Как сообщает Politeka.net, известная украинская балерина и строгая судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз в сторис звезда поделилась трепетными кадрами со своей свадьбы с Александром Стояновым, которая состоялась два года назад. Примечательно, что у балерины было даже две свадьбы – одна официальная, а вторая на паркете "Танців з зірками".

На кадрах в сторис Екатерина показала нежные фотографии с мужем Александром, на которых ее можно увидеть в необычном свадебном образе. Как видно, для церемонии артистка выбрала не белоснежное, а бежевое платье невесты, и фасон у этого наряда весьма оригинальный.

Кроме того, в своем микроблоге Кухар опубликовала гламурное фото с мужем, а в подписи к посту рассказала, что случайно вспомнила о годовщине. "А знаете, и так в жизни бывает… Зашла опубликовать напоминание, что 17 сентября мы ждём вас на балете "Жизель" и попалось мне на глаза "воспоминание". Два года назад в этот день у нас был свадебный эфир танцев, а соответственно, вчера, мы с мужем расписались. И успешно забыли о значимой дате в суматошных днях", - поделилась Катя.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" на всю страну призналась, что чувствует к мужу: "Ты готов жертвовать...".

Как сообщала Politeka, Кухар преподала урок участнику "Танців з зірками" Горуне: "Смотри на меня".

Также Politeka писала, что Кухар оплошала в эфире "Танців з зірками", Горбунову пришлось вмешаться: "Ой, извините".