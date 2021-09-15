Знаменитая украинская прима-балерина и судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар эмоционально поздравила своего мужа Александра Стоянова с годовщиной их свадьбы
Как сообщает Politeka.net, танцовщица поделилась чувственным постом в своем Инстаграм. Так, Кухар призналась, что в этом году они с мужем забыли о собственной годовщине. Балерина призналась, что им обоим не нужна привязка к датам или символам для того, чтобы постоянно чувствовать любовь друг друга.
«А знаете, и так в жизни бывает…», - с юмором заметила она.
Впрочем, Кухар решила воспользоваться моментом, чтобы все-таки поздравить супруга с важным событием.
«Люблю тебя за наш идеальный симбиоз. Он вшит в нас навечно и живет. В понимании друг друга, в том насколько ты готов жертвовать своими эгоистичными принципами, а я в свою очередь, своими… Люблю тебя за то, что рядом с тобой я чувствую себя девочкой. Люблю делать тебя счастливым, люблю смешить тебя, люблю, за то, что ты поддерживаешь меня в жизни и на сцене, что всегда рядом!», - трогательно написала балерина.
Пугачева в новом дерзком образе прижалась к Галкину на людях, появилось фото: "Выглядят как ровесники"
Тепло покинет Украину, страну накроют морозы до -7 и снег: прогноз синоптиков
Эллерт после ссоры с Мишиной дал напутствие новой "Холостячке" Огневич: "Желаю, чтобы она тоже..."
Остановилось сердце молодой звезды "МастерШеф", украинцы не могут поверить: "Как так могло произойти?"
"Холостячку" Мишину в купальнике поздравляют с беременностью: "Животик себя проявляет"
Она добавила, что самыми показательными проявлениями любви для нее кажутся повседневные мелочи.
Кухар также поделилась их с мужем совместным фото, на котором Стоянов сидит на диване, а она полулежит, облокотившись на него.
Поклонники пары тут же отреагировали на публикацию.
«Супер! У вас отношения, как в кино», «Поздравляю с годовщиной», «Счастья вам и успехов», «Самая красивая пара», «Как же это прекрасно!», «Ой крутые же вы, обожаю обоих сильно», - пишут люди.
Напомним, Кухар преподала урок участнику "Танців з зірками" Горуне.
Как сообщала Politeka, Кухар оплошала в эфире "Танців з зірками", Горбунову пришлось вмешаться.
Также Politeka писала, что Кухар за кулисами "Танці з зірками" наткнулась на лежащую на лестнице Зарицкую.