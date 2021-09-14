Прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", оплошала на эфире шоу

Как пишет Politeka.net, недавно стартовал новый сезон "Танців з зірками". Екатерина Кухар снова участвует в проекте в качестве судьи, как и хореограф Влад Яма. А место Григория Чапкиса занял Макс Чмерковский, украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу «Dancing With The Stars». (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

И вот, Екатерина Кухар в втором выпуске шоу "Танці з зірками" допустила ошибку. Прима-балерина комментировала выступление Фагота и Екатерины Тришиной, когда оговорилась:

"Ну что я хочу вам сказать. Это был хороший танец по мотивам Тараса Шевченка. Я вижу, Фагот, что вы стараетесь, но, к сожалению, этого недостаточно. Ведь вам на пяты наступают все парни этого проекта кроме Суворцева".

"Суровцева", - сразу проправил Кухар ведущий проекта Юрий Горбунов.

"Суровцева, ой, извините меня, Алексей", - сразу поправилась Екатерина.

Стоит отметить, что Кухар в первом выпуске поставила актеру Алексею Суровцеву 1 балл. Участник шоу с партнершей исполнили танец румба. На втором выпуске актер исполнял с танцовщицей Марией Колосовой диско, получив от Екатерины уже 3 балла.

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