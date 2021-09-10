Муж судьи шоу "Танці з зірками" Екатерины Кухар, артист балета Александр Стоянов дал украинцам полезные советы

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артиста появилось видео со съемок социального ролика. Стоянов показал, как поддерживать тело в форме, используя турники на улице.

«Кто уже успел увидеть мои сториз? Привлекаю каждого к активной жизни и хочу рассказать о новом проект @aktyvni_parky. Данный проект создан для поддержки спортивного духа нашей нации. Спорт - это не только о спортивных залах и специализированных учреждениях, это о культуре отношение к вашему телу. В вашем распоряжении ваш дом, двор, или даже офис», - отметил Стоянов.

По его словам, просканировав QR-коды на новых спортивных локациях, можно открыть для себя новые упражнения для всего тела.

«Я считаю, что такой проект важнейший, ведь в здоровом теле - здоровый дух. Спорт помогает от плохого самочувствия, настраивает ваш мозг на активную работу, ведь действие порождает действие!», - обратился Стоянов к поклонникам.

Напомним, что Екатерина Кухар со Стояновым устроили парад этнических костюмов: "Каждый из нас – это…".

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