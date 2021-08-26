Суддя "Танців з зірками", прима-балерина Катерина Кухар показала, як насолоджується вихідними з коханим чоловіком

Як пише Politeka.net, незважаючи на щільний гастрольний графік і участь у численних шоу, Катерина Кухар і Олександр Стоянов дуже люблять відпочивати і подорожувати. Вони досить часто бувають за кордоном. Крім цього, не упускають зірки шанс подорожувати і по Україні. Найчастіше подорожі вони поєднують з гастролями. Цього разу парочка вирушила до Черкас, де насолоджувалася неймовірними краєвидами перед концертом.

"По дорозі в Черкаси", - підписала відео зірка.

Знявши роздуми свого чоловіка в дорозі, Кухар вирішила пожартувати: "Кому види, а кому думки про риболовлю...".

Пізніше зірка опублікувала кілька сторіс, в яких показала неймовірні місця. Було видно, що парочка щиро насолоджується природою і компанією один одного.

Додамо, що Стоянов і Кухар вже багато років є не тільки сімейною парою, а й беззмінними партнерами на сцені, що, без сумнівів, тільки зміцнює їх союз.

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