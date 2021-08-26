Суддя "Танців з зірками", прима-балерина Катерина Кухар показала, як насолоджується вихідними з коханим чоловіком
Як пише Politeka.net, незважаючи на щільний гастрольний графік і участь у численних шоу, Катерина Кухар і Олександр Стоянов дуже люблять відпочивати і подорожувати. Вони досить часто бувають за кордоном. Крім цього, не упускають зірки шанс подорожувати і по Україні. Найчастіше подорожі вони поєднують з гастролями. Цього разу парочка вирушила до Черкас, де насолоджувалася неймовірними краєвидами перед концертом.
"По дорозі в Черкаси", - підписала відео зірка.
Знявши роздуми свого чоловіка в дорозі, Кухар вирішила пожартувати: "Кому види, а кому думки про риболовлю...".
Відомий холостяк подарував Ротару браслет за ціною квартири, кадри розкоші: "Господи, яка жінка"
Фіналіст "Холостячки" Тригубенко розповів, за що його сильно побили на вулиці: "До тренування не дійшов"
Скасування 1 вересня, що задумали українські чиновники: "Дітям доведеться вчитися аж до..."
74-річна Софія Ротару В обіймах Баскова викликала шквал насмішок: "Як вагітна дружина"
Танцівниця, яку вдарила Настя Каменських, розповіла про свій стан: "Не кожен артист..."
Пізніше зірка опублікувала кілька сторіс, в яких показала неймовірні місця. Було видно, що парочка щиро насолоджується природою і компанією один одного.
Додамо, що Стоянов і Кухар вже багато років є не тільки сімейною парою, а й беззмінними партнерами на сцені, що, без сумнівів, тільки зміцнює їх союз.
Нагадаємо, що Катерина Кухар у центрі столиці опинилася в обіймах подружки Лорак: "Люблю...".
Ще Politeka писала, що Катерина Кухар розцілувала Юрія Горбунова, поки дружина не бачить: "Дорогий мій...".
Також Politeka повідомляла, що Кухар з коханим чоловіком влаштували парад етнічних костюмів:"кожен з нас...".