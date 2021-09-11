Прима-балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар очаровала видом на рабочем месте

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм красотки появилось фото, сделанное в училище, директором которого является звезда.

«Эта рабочая неделя была не только активной, но и важной в жизни нашего колледжа! Но давайте по порядку!», - подписала снимок звезда, рассказав про свои достижения на посту директора хореографического училища.

Пост она сопроводила эффектным фото на рабочем месте.

«Неделя была очень продуктивной и важной лично для меня. Отправляемся работать дальше и вдохновляемся на новую неделю! Желаю вам хороших выходных!», - добавила Кухар.

В комментариях Екатерине оставили массу приятных отзывов.

«Вы такая красотка», «Екатерина, Вы умничка, всегда читаю про вашу проделанную работу, сердце радуется, что в этой стране не всё так безнадежно», «Как же круто, что Вы так много делаете для учеников! С Вас должны брать пример!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кухар в ярком красном платье очаровала образом на "Танцях з зірками": "Есть один...".

Еще Politeka писала, что Кухар жестко отчитала Melovin'a на первом эфире шоу: "Разочарована".

Также Politeka сообщала, что Кухар повела Александра Стоянова на необычную экскурсию: "Получаю удовольствие".